تعليم الغربية تحصد 9 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة لمحات من الهند

تقدم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتهنئة للطلاب الموهوبين والمتميزين والحاصلين على المراكز الجمهورية المتقدمة في مسابقة لمحات من الهند.

وفاز على مستوى المرحلة الابتدائية بالمركز الأول الطالبة منه أحمد علي الحلبي بمدرسة سبرباي الرسمية لغات بإدارة شرق طنطا، فيما فازت بالمركز الثاني الطالبة نادين محمد سلیمان راشد بمدرسة كفر المنصورة الابتدائية بإدارة غرب المحلة، فيما فاز بالمركز الثالث الطالب عبد العزيز عمرو عطية فراج بمدرسة الشهيد محمد البلتاجي بدمشيت بإدارة شرق طنطا التعليمية.

كما فاز في المرحلة الإعدادية كل من الطالبة سما أحمد الحسنين خضر بمدرسة التحرير الرسمية للغات بإدارة سمنود التعليمية بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني الطالب ياسين عبد الكريم عبد الله بمدرسة محمد سعيد العريان بإدارة شرق طنطا التعليمية، فيما فاز بالمركز الثالث الطالب زياد محمد السيد رمضان بمدرسة شبرا ملكان الإعدادية بإدارة غرب المحلة.



المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول الطالبة هدى طارق سيد أحمد لاشين بمدرسة أبو صير الثانوية بنات بإدارة سمنود التعليمية، كما فازت بالمركز الثاني الطالبة هاجر محمود محمد علام السيدة زينب الثانوية بنات بإدارة شرق المحلة التعليمية، وفازت بالمركز الثالث الطالب إياد محمود سعيد عبد اللاه بمدرسة النجار الثانوية بنين بإدارة كفر الزيات.

من جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية الفائزة، وموجه عام التربية الفنية بالمديرية، وموجهي أول التربية الفنية بالإدارات الفائزة ومديري المدارس الفائزة على هذا الانجاز الرائع، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار.