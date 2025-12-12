الحصر العددي لدائرة الخارجة وباريس في الوادي الجديد يظهر تقدم مصطفي يسرى معاذ مرشح حزب الجبهة الوطنية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة " الخارجة وباريس" في محافظة الوادي الجديد، أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 83690 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 20177 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 19701صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 476 صوتا.

ووفقًا للحصر العددي تقدم المرشح مصطفي يسرى معاذ، عن حزب الجبهة الوطنية، وحصل على 11037 صوتا، من إجمالى الاصوات الصحيحة بدائرة الخارجة وباريس والتى تنافس بها 6 مرشحين على مقعد واحد فردى مخصص للدائرة، ليحسم بذلك مقعد الدائرة.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت إنتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.