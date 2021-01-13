فرار برلماني روماني سابق من البلاد بعد إدانته بالفساد

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غادر عضو سابق في البرلمان الأوروبي من رومانيا البلاد، اليوم الأربعاء، بعد إدانته بالفساد.

وكتب ماريان زلوتيا على فيسبوك أنه بريء وأن المحاكمة شابتها مخالفات ولها دوافع سياسية.

وقال إنه سيطعن في الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج وإنه يخطط لتقديم طلب لجوء سياسي في الخارج.

وأدين زلوتيا غيابيا في وقت سابق من اليوم وصدر بحقة حكم بالسجن 8 سنوات ونصف السنة، وأدانته محكمة الاستئناف بتهم من بينها قبول رشاوى وتشكيل عصابة جريمة منظمة.

وقضت محكمة سابقة بسجنه سنتين مع وقف التنفيذ.

وبصفته رئيسا لوكالة الحماية البيطرية وسلامة الغذاء في عامي 2009 و2010، طالب زلوتيا الموظفين بالتبرع بالمال لحزبه للحفاظ على وظائفهم.