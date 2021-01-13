ثقافة الجيزة تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية حول دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان.

وعقد بيت ثقافة المتانيا ورشة حكي بعنوان "دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان"، دارت حول أهمية التوعية بالثقافة الأمنية وآثارها على المجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن الدين الإسلامي أكد أهمية تحقيق الأمن الاجتماعي في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث التي تؤكد تلك الأهمية وخطورة فقدان الأمن في المجتمع على أفراده.

كما نفذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي بعنوان "لا للتنمر والتعصب" تضمنت مفهوم التنمر وأنواعه وأثره في نفس الطفل وأثره على المجتمع، بينما أقامت مكتبة الكوم الأحمر ورشة حكي بعنوان "أهمية مواجهة الفكر المتطرف" ودارت عن كيفية مواجهة هذا الفكر وعدم مشاهده القنوات الإعلامية ذات التوجهات التطرفية.

وعقدت مكتبة بولاق الدكرور ورشة حكي بعنوان "الإدمان وأثره على المجتمع"، تضمنت مشكلة تعاطي المخدرات، التي باتت تشكل خطراً جاثما يهدد كل من الفرد والجماعة والمجتمع.