إيطاليا تقيم جنازة رسمية لرئيس البرلمان الأوروبي الراحل ديفيد ساسولي

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إقامة جنازة رسمية لرئيس البرلمان الأوروبي الراحل ديفيد ساسولي، بعد يوم من وفاته عن (65 عاما)، بعدما اقترح من رئيس الوزراء ماريو دراجي.

ومن المقرر أن تقام الجنازة يوم الجمعة في كنيسة سانتا ماريا ديجلي أنجيلي إي دي مارتيري في روما، وسيحضر الجنازة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دي لاين.

وتوفي ساسولي ليلة الثلاثاء في مستشفى بمدينة أفيانو شمال شرق إيطاليا، وكان يُعالج في المستشفى منذ 26 ديسمبر الماضي.

وحسبما أعلن البرلمان الأوروبي يوم الإثنين، كان ساسولي يتلقى العلاج من "مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة".