أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحان النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 – 2023، ومن المقرر أن تنطلق غدًا السبت امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وامتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي عام والأول، والصق الثاني الفني "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي".



وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن يؤدى 11648 تلميذًا من الصفوف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي الامتحانات غدًا السبت، كما يؤدي 6871 طالب وطالبة امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي، ويؤدي 10103 طالب وطالبة امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ويؤدي امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي" 2611 طالب وطالبة على مستوى كافة الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ الجيد للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وغلق أبواب اللجان، ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.



على جانب أخر قال محمد موسى دياب، مدير التعاقدات بالمديرية، إن المديرية انتهت من إرسال جميع خامات الامتحانات من كراسات امتحانات، وأحبار وأوراق تصوير، وكل ما يخص المطابع السرية، واستفاء كافة احتياجات الامتحانات بنسبة 100%.