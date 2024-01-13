البنتاجون يقيم نتائج هجماته ضد الحوثيين في اليمن

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن مزيد من التفاصيل حول الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين في اليمن فجر الجمعة.

وقال الليفتنانت جنرال دوجلاس سيمز، المسئول عن العمليات العسكرية في البنتاجون، إن الحلفاء هاجموا نحو 30 هدفا عسكريا للحوثيين.

وأضاف أنه في البداية، هاجم الحلفاء 16 موقعا للحوثيين وبعد فترة وجيزة، تم تحديد 12 موقعا إضافيا وتمت مهاجمتها.

وأشار إلى أن تقييم الضربة العسكرية لم يكتمل بعد، إلا أنه قال إنه تم إضعاف قدرات المتمردين .

وتابع: «نعرف بالضبط قدرة الحوثيين التي استخدموها في البحر الأحمر وباب المندب.. لقد تم تخصيص هذا (العمل العسكري) فقط لوقف القدرات التي تعيق حرية الملاحة في المياه الدولية. نثق تماما في أننا قمنا بعمل جيد في هذا الصدد».