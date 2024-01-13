حماس تعلق على مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تثمن وتقدّر عاليًّا ما قامت به دولة جنوب إفريقيا برفعها دعوى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل عن ارتكابها جرائم حرب في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: «نقدّر الجهد الذي بذله فريق جنوب إفريقيا القانوني، وما قدّمه من حجج وأدلة وبراهين موثقة، تثبت أمام العالم أجمع تورّط الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في قطاع غزَّة».

وأشار إلى أن ما تضمنته مرافعة جنوب إفريقيا من حجج وأدلة تمثل سبباً وجيهاً ومعتبراً، لوقف عدوان الاحتلال على الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، ومن ثمّ البدء في محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.

وتابع: «نرحّب بمواقف الدول الشقيقة والصديقة، التي أعلنت تأييدها لجنوب أفريقيا في مسار وقف العدوان على شعبنا ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، ونجدّد دعوتنا لكل الدول إلى الانضمام الرَّسمي في الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا».

وأشار إلى أن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في الرد ومواجهة الحقائق والأدلة الدامغة التي عرضها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تفضح وتعرّي جرائمه المُمنهجة في القتل الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ممّا يعزّز من عزلته دولياً، ويصبح عبئاً ثقيلاً على كل الداعمة له، كما يعمّق انهزامه أمام عدالة القضية الفلسطينية ومشروعية حقوق الشعب ونضاله من أجل الحريّة والاستقلال.

وتابع: «الاحتلال بدل الإقرار بجريمته، وعلاوة على فشله في تقديم أيّ دفاع منطقي عن جريمته، وكان كل ما قيل فيها يشكل إقراراً ضمنياً باستهداف شعبنا بجريمة إبادة جماعية، بل كان من الوقاحة لدرجة أنَّه يمكن تلخيص مرافعته بجملة واحدة: لمْ نفعل، وإذا فعلنا فمنْ حقّنا أنْ نفعل ذلك».