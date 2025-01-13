نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن مسئول فلسطيني قوله إن مسئول ملف الأسرى في السلطة الفلسطينية قدورة فارس سافر إلى قطر لبحث قائمة بأسماء الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، لم يتضح بعد العدد النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم أو هويتهم، لكن إسرائيل تطالب بترحيل الأسرى الرئيسيين إلى الخارج، وأن الترحيل سيكون مباشرة بعد بداية الاتفاق، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

كما أفادت تقارير بأن الاتفاق يتضمن "انسحابًا تكتيكيًا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي من عدد من المواقع في قطاع غزة، مما سيسمح له بمهاجمة أي نشاط يعتبر ذا طبيعة عسكرية.

من جهتها، طالبت إسرائيل بتوسيع كبير للمنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة إلى مسافة ميل واحد (نحو 1.6 كيلومتر)، وأن يبقى الجيش هناك. وبحسب وكالة "معا"، هذا على عكس الوضع قبل الحرب، حيث كانت المنطقة العازلة 300 متر فقط، دون وجود قوات إسرائيلية.

وفيما يتعلق بالصفقة، من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما. وفي إطار ذلك، سينسحب جيش الاحتلال من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الشرق، بما في ذلك إخلاء القوات من منطقة وادي غزة.

وفي الوقت نفسه، سيكون من الممكن إعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمالي القطاع ودخول مساعدات إنسانية كبيرة اعتباراً من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق.

وتعهدت حماس، بحسب المصادر، بإطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا في المرحلة الأولى. وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي يفرج عنه.

وأضافت حماس، مطلبها الخاص بعدم اعتقال هؤلاء الأسرى بعد إطلاق سراحهم.

في إسرائيل يقولون إن هناك طلب إسرائيلي جديد يؤخر الصفقة حتى الآن وهو مطالبة إسرائيل بالحصول على معلومات عن الجندي هدار جولدين، الأسير لدى حماس منذ عام 2014.