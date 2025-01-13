 سلة الزمالك تهزم سبورتنج في دوري السوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلة الزمالك تهزم سبورتنج في دوري السوبر

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 8:58 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 8:58 م

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 87 - 71،  وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور 8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

14/26

23/45

60/60

87/71

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره هليوبوليس، يوم الجمعة المقبله، على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".


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