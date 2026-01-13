قرعة يوروفيجن 2026: إسرائيل تشارك رغم حملات المقاطعة الواسعة

جرت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الإثنين قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة "يوروفيجن 2026"، حيث جاءت إسرائيل ضمن قائمة المشاركين الـ15 المتنافسين على مقعد في النهائي، رغم احتجاجات ومقاطعة عدة دول.

ومن المقرر أن تؤدي إسرائيل فقرتها في نصف النهائي الأول يوم 12 مايو، إلى جانب اليونان وبلجيكا والسويد وكرواتيا ودول أخرى.

بينما تضم قائمة نصف النهائي الثاني كلا من الدنمارك ورومانيا وسويسرا والنرويج.

وتأهلت تلقائيا إلى النهائي كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بالإضافة إلى النمسا الدولة المضيفة.

وتواجه النسخة السبعون من مسابقة الأغنية الأوروبية في فيينا تداعيات الجدل المستمر منذ أشهر حول مشاركة إسرائيل، على خلفية حملتها العسكرية التي تشنها منذ عامين على قطاع غزة.

وأعلنت كل من إسبانيا وأيرلندا وأيسلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعتها لنسخة هذا العام من المهرجان الموسيقي احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر تحديد المشاركات النهائية لـ 35 دولة خلال الأسابيع المقبلة.