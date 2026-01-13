روسيا تعلن تدمير مصنع طائرات في لفيف الأوكرانية بصاروخ أوريشنيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت روسيا اليوم الإثنين أنها عطلت مصنعا لإصلاح الطائرات في مدينة لفيف، غرب أوكرانيا، خلال هجوم شنته الأسبوع الماضي باستخدام صاروخ أوريشنيك، الباليستي متوسط المدى، والقادر على حمل رؤوس نووية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان ،أن "مصنع لفيف الحكومي لإصلاح الطائرات " قد فقد قدرته التشغيلية جراء ضربة نفذت يوم الجمعة، مستشهدة بـ "معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة".

وقالت الوزارة الروسية إن المنشأة كانت تعمل على إصلاح مقاتلات "إف-16" التي زودت بها أمريكا أوكرانيا، بالإضافة إلى إنتاج طائرات مسيرة قتالية.

وزعمت الوزارة استهداف قاعات الإنتاج والتخزين التي تحتوي على مسيرات جاهزة، إلى جانب البنية التحتية في مطار المصنع.

كما أشار البيان إلى تدمير مرافق الإنتاج التابعة لشركتين مصنعتين للطائرات المسيرة في كييف في الوقت ذاته.

وتتعارض الرواية الروسية مع التأكيدات الأوكرانية بأن الضربات الجوية استهدفت بنية تحتية ومنشآت مدنية.

ودأبت موسكو على تكرار أن الأضرار التي تلحق بالمواقع المدنية ناتجة عما تصفه بـ "فشل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية".