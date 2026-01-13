زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الإثنين إن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير آخر على أوكرانيا.

وأوضح زلينسكي أن الهجوم، الذي قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، قد يتضمن استخدام طائرات مسيرة لتعطيل منظومات الدفاع الجوي، تليها رشقات صاروخية، داعيا الأوكرانيين إلى الالتزام التام بصفارات الإنذار الجوي.

ورجح الرئيس الأوكراني أن موسكو تسعى للاستفادة من موجة البرد القارس، حيث تنخفض درجات الحرارة حاليا في العديد من المناطق الأوكرانية إلى ما دون عشر درجات مئوية تحت الصفر خلال الليل.

وكان زلينسكي قد حذر يوم الخميس الماضي من هجوم ليلي كبير للقوات الروسية.

وبعد ساعات قليلة، شن الجيش الروسي هجوما عنيفا على منطقة لفيف غرب أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو لاحقا أن الهجوم تضمن استخدام صاروخ أوريشنيك الباليستي الجديد متوسط المدى.