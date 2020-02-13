محللون يتوقعون استمرار خسائر تيسلا للسيارات الكهربائية

يتوقع المحللون في وحدة "بلومبرج إنتيليجنس" للتحليلات الاقتصادية، استمرار خسائر شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية خلال العام الحالي؛ بسبب حاجتها الشديدة إلى التوسع في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على نموها، في حين كان أغلب المستثمرين يتوقون أن تبدأ الشركة تحقيق أرباح اعتبارا من العام الحالي.

يقول التحليل الذي أعده محللو وحدة بلومبرج تحت إشراف المحلل كيفين تينان، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية قلصت إنفاقها الرأسمالي خلال السنوات العديدة الماضية وهو ما انعكس على احتياجاتها الاستثمارية حاليا. وسيحتاج إيلون ماسك مؤسس ورئيس الشركة إلى توظيف المزيد من موظفي المبيعات وخدمة العملاء للمحافظة على نمو مبيعاتها خارج الولايات المتحدة. كما تواجه الشركة خطر التخلف تكنولوجيا عن منافسيها إذا فكر ماسك في الحد من الإنفاق على الأبحاث والتطوير من أجل تحقيق أرباح للمسامين.

وقال تينان، في التحليل: "تحقيق قوة دفع لتيسلا في الخارج يتطلب منها زيادة الإنفاق الاستثماري خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالتالي زيادة النفقات بمئات الملايين من الدولارات وهو ما قد يعيدها إلى تسجيل خسائر على خلاف التوافق السائد على أنها ستحقق ربحية مستدامة"، مضيفا أن خفض الإنفاق سيكون خطوة غير شجاعة من جانب شركة تمر بمرحلة نمو ولديها الكثير من خطط التوسع الملزمة.

كانت تيسلا قد أعلنت أن إنفاقها الاستثماري خلال العام الماضي بلغ 1.3 مليار دولار وهو ما يقل عن التقديرات الأولية وكانت 2.5 مليار دولار، وهو ما يقل أيضا عن إنفاق العامين السابقين حيث كان 3.41 مليار دولار في عام 2017.