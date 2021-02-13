 الخارجية البحرينية تدين هجوما إرهابيا بالعاصمة الصومالية - بوابة الشروق
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الخارجية البحرينية تدين هجوما إرهابيا بالعاصمة الصومالية

أ ش أ
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 5:25 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 5:25 م

أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من قصر الرئاسة ومبنى البرلمان في العاصمة الصومالية "مقديشو"، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي ، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، تضامن البحرين مع حكومة الصومال في التصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة، مشددة على موقفها الثابت والرافض لكافة صور التطرف والإرهاب، والداعي لأهمية تكثيف الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب ومكافحته وتجفيف منابع تمويله.

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