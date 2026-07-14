الجيش الأمريكي يعلن أنه ينفذ المزيد من الهجمات على إيران

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "تعيد فرض" حصار على إيران في مضيق هرمز، وأنها ستفرض رسوما على السفن الأخرى مقابل المرور الآمن، في ما بدا تحولا في السياسة الأمريكية. وتصر إيران على أنها تسيطر على هذا الممر المائي الحيوي، في وقت ينذر فيه تبادل جديد لإطلاق النار بالعودة إلى حرب شاملة.

وكانت الولايات المتحدة تؤكد حتى الآن أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا أمام جميع السفن من دون فرض رسوم عبور، كما كان الحال قبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط. وأي محاولة من جانب الولايات المتحدة أو إيران لفرض رسوم على المرور ستعد انتهاكا للأعراف الدولية المتعلقة بحرية الملاحة، كما ستؤدي إلى تصعيد التوترات، ومن المرجح أن تتسبب في اضطرابات اقتصادية إضافية تتجاوز حدود المنطقة.

وجاءت الجولة الجديدة من الهجمات بعد تصريحات ترامب لمقدم البرامج الإذاعية المحافظ هيو هيويت، إذ قال: "سنضربهم بقوة شديدة الليلة، وسنضربهم بقوة غدا أيضا، وليس هناك أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك."

وأضاف ترامب: "ليس لديهم شيء، لا يملكون أي أوراق، سوى أنهم يجيدون إطلاق التصريحات الفارغة."

ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل، إلا أن تصريحاته سبقت تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية الأمريكية على أهداف داخل إيران.