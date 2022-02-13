رئيس وزراء ساكسونيا الألمانية قلق إزاء انتشار جنود روس قرب أوكرانيا

عبر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، ميشائيل كريتشمر، عن "قلقه البالغ" بشأن الأعداد الكبيرة للجنود الروس المنتشرين بالقرب من الحدود الأوكرانية، في وقت أحيت فيه دريسدن عاصمة الولاية، ذكرى قصف المدينة في الحرب العالمية الثانية.

وقال كريتشمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، حيث أحيت دريسدن ذكرى الغارات الجوية عليها: "نريد بذل كل ما هو ممكن لمنع حدوث مواجهة حربية".

وقال: "نعرف هنا في دريسدن مدى فظاعة عواقب مثل هذه الحرب".

وأضاف كريتشمر أن الحرب لا تحصد سوى أرواح الضحايا.

وانضم إلى سلسلة بشرية عقب إجراء مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف في 13 شباط/ فبراير عام 1945، والأيام التالية بعده.

كان الغرض من السلسلة البشرية أن تكون رمزا للرغبة في السلام والمصالحة.

وتصاعدت حدة التوترات في اوروبا بعدما حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي(الناتو) من أن قيام روسيا بحشد قوات يبلغ قوامها حوالي 130 ألفا بالقرب من حدود أوكرانيا قد يكون استعدادا لغزو الأخيرة ، بما في ذلك عبر بيلاروس من الشمال.

وبناء على ذلك ، دعت عدة دول من بينها ألمانيا رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا.

غير أن روسيا تنفي اعتزامها غزو أوكرانيا.