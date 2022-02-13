أسماء الجامعات الفائزة في مهرجان جامعات الجنوب بالوادي الجديد

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته اليوم للوادي الجديد بتسليم الكؤوس للجامعات الفائزة في المباريات المقامة ضمن فعاليات "مهرجان ألعاب جامعات الجنوب" بمشاركة ١١ جامعة.

جاء بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسادة المحافظين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث أقيم المهرجان في ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الألعاب الإلكترونية، ألعاب القوى والتي تتضمن عدو 100 متر، وثب طويل، دفع جلة وذلك لكلٍ من البنين والبنات.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان نتائج المسابقات، حيثُ حصد المركز الأول لدوري "خماسي كرة القدم" فريق جامعة بني سويف بنين، وفريق جامعة سوهاج بنات، في حين ذهب المركز الأول في مباراة "كرة الطائرة" لفريق جامعة الوادي الجديد بنين، وفريق جامعة سوهاج بنات.

وحصلت جامعة أسيوط على المركز الأول بنين في "تنس الطاولة" فيما حصدت جامعة جنوب الوادي المركز الأول بنات، وفي مسابقات "الألعاب الإلكترونية" حصلت جامعة دراية على المركز الأول بنين، وفريق التعليم العالي على المركز الأول بنات.

وأسفرت نتائج مسابقات ألعاب القوى "عدو ١٠٠ متر": المركز الأول لجامعة الأزهر بأسيوط بنين، وجامعة أسوان بنات الوثب الطويل، المركز الأول جامعة الوادي الجديد بنين، جامعة بني سويف بنات، وفي دفع الجلة: المركز الأول جامعة بني سويف بنين، جامعة جنوب الوادي بنات، كما ذهبت جائرة اللعب النظيف لجامعة "سفنكس".