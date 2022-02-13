تشيلسي يعلق على مقابلة كانتي مع ديانج في مونديال الأندية

نشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي، صورة للثنائي أليو ديانج، لاعب الأهلي، ونجولو كانتي، لاعب البلوز، بعد نهاية مباراة بطل أوروبا أمام بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق تشيلسي لقب كأس العالم الأول في تاريخه بعد فاز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت على ستاد هزاع بن زايد والتي أقيمت السبت الماضي.

وأثناء توزيع ميداليات مونديال الأندية، كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، طلب كانتي بعد نهاية مباراة تشيلسي، مقابلة المالي أليو ديانج لاستبدال القمصان.

وعلقت الصفحة الرسمية لتشيلسي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: « بطل العالم نجولو كانتي رفقة أليو ديانج لاعب الأهلي».

وكان الأهلي قد توج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.