 بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة في صمت من أجل أوكرانيا - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة في صمت من أجل أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 7:13 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 7:13 م
دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى الصلاة في صمت من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال البابا في كلمة ألقاها اليوم الأحد، أمام الحشود في ساحة القديس بطرس، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "الأنباء القادمة من أوكرانيا مقلقة للغاية، أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وإلى ضمير القادة السياسيين"، داعيا الجميع إلى الصلاة في صمت.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أي غزو لأوكرانيا، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وستتسبب في عزل موسكو.

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