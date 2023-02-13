مدبولي: تكلفة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج تبلغ 30 مليار جنيه

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اختيارات المشروعات القابلة للتطوير تكون وفقا لرؤية الدولة وجود القطاع الخاص واهتمامه بهذه القطاعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، أن مشروع تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يكلف 30 مليار جنيه.

وأوضح أن تلك التكلفة تشمل 8.5 مليار جنيه كإنشاءات جديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة، بمختلف أفرع الشركة وليس فقط في مدينة المحلة الكبرى.

وأشار إلى توفير ماكينات جديدة بقيمة 650 مليون يورو، بما يعني أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 30 مليار يورو.

وشدد على أهمية هذا التطوير بهدف تحقيق أكبر استفادة من القطن المصري، موضحا أن المحالج تشهد هي الأخرى إجراء عملية تطوير.