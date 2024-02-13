الآلاف يشكلون سلسلة بشرية في ذكرى تدمير مدينة دريسدن الألمانية

شكل آلاف الأشخاص سلسلة بشرية في مدينة دريسدن مساء اليوم الثلاثاء، لإحياء ذكرى تدمير المدينة الواقعة شرقي ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية قبل 79 عاما.

وتشابكت أيدي آلاف الأشخاص في الساعة 1800 مساء (1700 بتوقيت جرينتش)، ووقفوا في صمت فيما دقت أجراس الكنائس بالمدينة.

وأحيا المشاركون ذكرى ضحايا هجوم الحلفاء على دريسدن يوم 13 فبراير 1945، وضحايا القنابل الألمانية أيضا في 1940 بمدينة كوفينتري الإنجليزية، ويشار إلى أن هناك توأمة بين المدينتين.

وأحيت السلسلة البشرية، التي تعد تقليدا في هذا اليوم منذ أكثر من عقد، أيضا ذكرى الملايين من ضحايا الطغيان النازي.

ويرغب الساسة والمجتمع المدني، أن يبعثوا إشارة قوية من أجل السلام والديمقراطية هذا العام، عن طريق السلسلة البشرية التقليدية في مركز المدينة التاريخي وعبر نهر إلبه.

ووصفت أورسولا شتاودينجر رئيسة جامعة دريسدن التقنية السلسلة البشرية بأنها "حارسة للديمقراطية".

وقالت شتاودينجر، إنه يبدو أن احتقار الإنسانية ومعاداة السامية والعنصرية باتت مقبولة اجتماعيا من جديد، مشيرة إلى ما يتم التعبير عنه والتساهل معه في المجال العام. وأكدت أنه لا ينبغي التسامح مع هذا التهديد للديمقراطية.

ودمرت قنابل الحلفاء المدينة السكنية السابقة في 13 فبراير 1945، وفي الأيام التالية.

وتشير أبحاث لمؤرخين إلى أن ما يصل إلى 25 ألف شخص لقوا حتفهم خلال القصف.