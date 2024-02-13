رئيس كتلة الحوار: نطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وتعليق معاهدة السلام

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أن مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط يهدف إلى تصفية ‏القضية الفلسطينية، قائلا إن مصر كانت لديها قراءة مبكرة للموقف في غزة منذ اللحظات الأولى على لسان الرئيس ‏السيسي، حيث عبر عن دعمه الشديد للقضية الفلسطينية ورفضه التهجير. ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» ، مساء الإثنين، أن مصر ‏تتحمل عبء القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ودفعت أثمانا باهظة في سبيل القضية الفلسطينية على مر العصور. ‏

ودعا رئيس كتلة الحوار إلى «طرد السفير الإسرائيلي والبعثة الدبلوماسية واستدعاء البعثة الدبلوماسية المصرية من ‏إسرائيل، كما نطالب أيضا بتعليق معاهدة السلام»، مشيرا إلى إصدار الحزب كذلك بيان بهذا المضمون. ‏

واتهم حكومة الاحتلال بانتهاك اتفاقية السلام والتمادي في الاستفزازات المتكررة، قائلا: «إسرائيل أخذتها الجرأة ‏لتتحرش بمصر، وتقترب من رفح الفلسطينية بجوار الحدود المصرية التي هي حقيقة نصفها الآخر هو رفح ‏المصرية». ‏

وثمن تضحيات الشعب المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب المصري قدم كل التضحيات ‏والمساعدات لغزة في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، مضيفا: «كلنا نساند موقف الدولة وجيشنا العظيم ونثق به ‏كل الثقة، وأنا مطمئن تماما التشكيلات العسكرية جاهزة جدا على الحدود وبالقرب من الجدار الفاصل، وموقفنا في غاية ‏الشرف وحدودنا هي قدس الأقداس».‏