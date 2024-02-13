حزب النور: نؤيد القيادة السياسية في اتخاذ أية إجراءات لردع العدوان الصهيوني

ندد الدكتور محمد منصور، رئيس حزب النور بالعدوان الصهيوني على غزة، واصفا إياه بأنه عمل إجرامي ينتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدا أن تهديدات الاحتلال باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، «لعب بالنار».

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «CBC» ، مساء الإثنين أن استمرار الاحتلال الصهيوني في قتل الأطفال والنساء دون رادع من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير محسوبة العواقب على المنطقة.

وثمن رئيس حزب النور موقف القيادة السياسية منذ بداية الأزمة، مؤكدا دعمه الكامل للقيادة المصرية، قائلا إن «جميع أعضاء حزب النور يقفون خلف الدولة المصرية في التصدي لأي عدوان صهيوني محتمل يهدد الأمن القومي والمصري، ويعد بمثابة إعلان حرب بالتعدي على نصوص اتفاقية السلام».

وتابع: «نؤيد القيادة المصرية في اتخاذ ما يلزم من وسائل حازمة ورادعة ضد العدوان السافر الذي أدى إلى قتل عشرات آلاف وتهجير الملايين من الفلسطينيين».

ورفض بشكل قاطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، داعيًا الدول العربية المطبعة مع حكومة الاحتلال إلى مراجعة موقفها، موضحا أن التطبيع مع إسرائيل يأتي على حساب مصالح الشعب الفلسطيني والأمة العربية والأمن القومي العربي.