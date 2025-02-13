الجهود المصرية بالتعاون مع الوسطاء تنجح في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (صور)

نجحت الجهود المصرية بالتعاون مع الوسطاء في إزالة العقبات التي كانت تعيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مما أتاح بدء دخول البيوت المتنقلة والخيام والمواد الغذائية والوقود إلى المناطق المتضررة.

ومن المقرر أن يتم يوم السبت تنفيذ المرحلة المتعلقة بعملية تبادل الأسرى، كما كان مخططًا لها، في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقًا.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق التهدئة الإنسانية.

وتصطف عشرات المعدات الثقيلة وشاحنات تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة، اليوم الخميس.

وكان وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء لإجراء محادثات مع مسئولين مصريين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم بعد غد السبت حتى إشعار آخر، متهما إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، فيما هددت إسرائيل بإنهاء الهدنة إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بحلول السبت المقبل.