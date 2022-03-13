 محافظ أربيل: القصف الصاروخي أسفر عن إصابة شخصين بجروح - بوابة الشروق
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محافظ أربيل: القصف الصاروخي أسفر عن إصابة شخصين بجروح

أربيل - أ ش أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 11:37 ص

أكد محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الأحد، أن القصف الصاروخي الذي استهدف المدينة أسفر عن إصابة شخصين بجروح، مشددا فى نفس الوقت على أن الوضع في المحافظة آمن.

وقال خوشناو، خلال مؤتمر صحفي أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القصف الصاروخي أسفر عن إصابة شخصين"، مبينا أن "إصاباتهما خفيفة".

وأضاف أن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخاً باليستياً، مشيرا إلى أن القنصلية الأمريكية في أربيل كانت المستهدفة، إلا أن الصواريخ لم تسقط عليها وإنما بالمناطق المجاورة لها.

يذكر أن محافظة أربيل أعلنت في وقت سابق، عن سقوط عدة صواريخ على مدينة أربيل.


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