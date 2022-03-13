ماجد المهندس في الجلسة الغنائية الأخيرة بمعرض إكسبو 2020 دبي

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يستعد المطرب العراقي ماجد المهندس لإحياء الجلسة الغنائية الأخيرة ضمن حفلات "جلسات في إكسبو"، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، على مسرح اليوبيل في معرض "إكسبو 2020 دبي" وتشاركه الغناء فيها الفنانة أصيل هميم.

وجهز المنتج والمخرج صلاح الياسري، جميع الإمكانيات للجلسة، والذي انتهى من وضع جميع اللمسات الأخيرة لإخراج الحفل على أكمل وجه أمام الجمهور الكبير المتوقع تدفقه إلى ساحة مسرح اليوبيل.

وتقام حفلات "جلسات في إكسبو" بنظام الجلسة الغنائية الخليجية، والتي تحمل أسلوباً مختلفاً في الموسيقى والآلات وشكل الإيقاعات، وهي مفضلة لدى الكثيرين من الجمهور في الخليج والوطن العربي.

وحقق "إكسبو 2020 دبي" نجاح من خلال تنظيم 5 حفلات سابقة، ساهمت في استقطاب شريحة عريضه من عشاق هذا الفن والأسلوب.