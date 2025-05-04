حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

أدان حزب الله اللبناني، في بيان اليوم السبت، الاعتداء الإسرائيلي على سوريا، معتبرا أنه محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية.

وأدان حزب الله، في بيانه "العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداءٍ سافر على أراضيها، متلطيا خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".

وأضاف البيان "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".

وشدّد حزب الله في بيانه "على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة، نُعرب عن ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة، وندعو المجتمع الدولي وخصوصا الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها وسيادتها وأمنها".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ ليل أمس الجمعة سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في سوريا.