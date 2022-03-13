موسكو وكييف تأملان في تحقيق تقدم في محادثات السلام

أعربت أوكرانيا وروسيا عن تفاؤل حذر بشأن مسار محادثات السلام بين البلدين.

وقال ليونيد سلوتسكي، النائب الروسي المتخصص في السياسة الخارجية، للتليفزيون الرسمي "إذا قارنا بين مواقف الوفدين في المحادثات في بدايتها واليوم، سنرى تقدما كبيرا".

ويشارك سلوتسكي ضمن الوفد الذي يتفاوض مع أوكرانيا منذ أسبوعين ولكن بدون تحقق انفراجة حتى الآن.

وأعرب سلوتسكي عن ثقته في أن "هذا التقدم ربما يتطور إلى موقف مشترك خلال أيام"، وتحدث عن توقيع محتمل لوثائق.

كما توقع ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني التوصل إلى "نتائج ملموسة" خلال الأيام المقبلة. وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع تويتر، قال إن روسيا لم تعد توجه إنذارات نهائية وإنما أصبحت تستمع إلى موقف أوكرانيا.

وتطالب موسكو بأن تعترف كييف بأن شبه جزيرة القرم روسية وأيضا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا "كجمهوريتين شعبيتين" مستقلتين.

ورفضت أوكرانيا الطلب الروسي وقال بودولياك إن كييف لن تتنازل عن أي من مواقفها.

وكتب باللغة الإنجليزية على موقع تويتر "مطالبنا هي- إنهاء الحرب وسحب قوات الاتحاد الروسي. أنا أرى تفاهما وهناك حوار".