الحكومة تنفي نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية: المخزون آمن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية.

وأوضح المركز -في بيان له اليوم- أنه قام بالتواصل مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية، وشددتا على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، وأشارتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكل المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

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