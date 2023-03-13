إيران: تعهدنا للمبعوث الأممي بعقد مباحثات لإنهاء أزمة اليمن

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كشفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن وعد تقدم به وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن إنهاء الأزمة في اليمن.

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر، إن عبد اللهيان وعد الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) باستضافة مباحثات من شأنها وضع نهاية للأزمة في اليمن".

وأوضحت البعثة أن عبد اللهيان تقدم بالوعد المذكور إلى جوتيريش، خلال زيارة أجراها في وقت سابق، إلى جنيف.

وفي وقت سابق الاثنين، أشار متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى أن الوضع في اليمن "على قائمة أولويات" طهران.

وجاءت تصريحات كنعاني في سياق إشادته بالدبلوماسية التي نتج عنها التوصل إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الثنائية بين بلاده والسعودية.

وأضاف أن الاتفاق مع السعودية سيكون له تأثيرات "إقليمية إيجابية أخرى"، بما في ذلك العلاقات بين إيران والدول الأخرى.

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.