أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار فريدي إلى 66 شخصا في ملاوي، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.



وقالت اللجنة التي تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، إن إعصار فريدي المداري تسبب في مصرع 66 شخصًا، وإصابة 93 آخرين بجروح، وفقدان 16 شخصًا.



وكسر إعصار فريدي الأرقام القياسية لمدة وقوة الأعاصير المدارية في نصف الكرة الجنوبي.



واجتاح الإعصار وسط موزامبيق يوم الأحد، قبل أن يتحرك إلى داخل مالاوي أثناء الليل مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف عاتية.



وقال المتحدث باسم شرطة مالاوي بيتر كالايا لـ«رويترز» إن فرق البحث ما زالت تبحث عن المفقودين في شيلوبوي ونديراندي، وهما من أكثر الأحياء تضررا جراء الإعصار في بلانتاير.



وذكر أن عدد القتلى والمفقودين سيرتفع على الأرجح؛ لأن الإعصار اجتاح 10 مقاطعات لكن الأعداد المعلنة تخص بلانتاير فقط.



وأضاف: «يُخشى أن يكون بعض المفقودين مدفونين تحت الأنقاض، ويعمل فريقنا مع وكالات محلية أخرى تتعاون في الأمر».