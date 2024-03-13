 محكمة ألمانية تعلن محاكمة 9 يشتبه في انتمائهم لجماعة يمينية متطرفة في أبريل - بوابة الشروق
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محكمة ألمانية تعلن محاكمة 9 يشتبه في انتمائهم لجماعة يمينية متطرفة في أبريل

(كارلسروه - د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:08 م

أعلنت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يواجه 9 أفراد يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة يمينية متطرفة، ومتهمون بالتآمر للإطاحة بالحكومة الألمانية، المحاكمة في شتوتجارت ابتداء من 29 من أبريل المقبل.

ويُتهم المُدعى عليهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنتمي لحركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، التي ترفض شرعية الحكومة الديمقراطية في ألمانيا بعد الحرب.

كما يُتهم الـ9، الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و60 عاما، بالتآمر للاشتراك في عملية تتسم بالخيانة العظمى.

ومن المقرر أن تستمر إجراءات المحاكمة المطولة، حتى يناير من عام 2025.


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