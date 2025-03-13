إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس داخل ترعة بالشرقية

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أصيب 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، داخل مياه ترعة الحلوة أسفل نزلة الطريق الأوسطي في اتجاه قرية أنشاص بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا داخل مياه ترعة الحلوة أسفل نزلة الطريق الأوسطي في اتجاه قرية أنشاص بمركز مشتول السوق.

أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعربات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.