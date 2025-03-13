ترامب يشكك في أحقية الدنمارك في جرينلاند

رفض ينس- فريدريك نيلسن، رئيس الوزراء المقبل المحتمل لجرينلاند، أمس الأربعاء، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة، مشيرا إلى أنه لا بد من السماح لمواطني جرينلاند باتخاذ القرار بشأن مستقبلهم فيما تتجه الجزيرة للانفصال عن الدنمارك.

ويركز ترامب على الجزيرة لأنها تقع على طرق جوية وبحرية استراتيجية في منطقة شمال الأطلسي وتضم قاعدة "بيتوفيك سبيس" الجوية الأمريكية التي تدعم عمليات التحذير من الصواريخ والمراقبة الفضائية. كما تضم الجزيرة احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة اللازم لصنع كل شيء من الهواتف المحمولة إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وقال ترامب في اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الخميس إن "الدنمارك بعيدة للغاية" عن جريلاند وتساءل عن أحقية البلاد في السيطرة على أكبر جزيرة في العالم.

وأضاف ترامب: "رسى قارب هناك قبل 200 عام او نحو ذلك. ويقولون إنهم لهم الأحقية فيها. لا أعلم ما إذا كان هذا صحيح. لا أعتقد هذا في الواقع".

وذكر ترامب أن سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند قد تكون مهمة لأسباب تتعلق بالأمن القومي بل واقترح مشاركة حلف شمال الأطلسي ( الناتو)، لكن روته اعترض.

وأشار ترامب رغم ذلك إلى أن الولايات المتحدة لديها وجود عسكري كبير في جرينلاند بالفعل وأضاف "ربما سترون المزيد والمزيد من الجنود يذهبون إلى هناك. لا أعلم".