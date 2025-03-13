إيران تحتج لدى دول الترويكا على التواطؤ مع واشنطن بعقد اجتماع بمجلس الأمن حول برنامجها النووي

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استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفراء الترويكا الأوروبية في طهران، وأبلغتهم احتجاج طهران الشديد على التواطؤ مع واشنطن لعقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن ضد البرنامج النووي السلمي الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخارجية الإيرانية أن حسني نجاد بيركوهي، المدير العام للسلم والأمن الدوليين في وزارة الخارجية الايرانية استدعى سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، احتجاجاً على تواطؤ الدول الثلاث مع الولايات المتحدة في إساءة استخدام آلية مجلس الأمن وعقد اجتماع مغلق بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني في 12 مارس.

واعلن بيركوهي في جلسة الاستدعاء عن احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على التوجه غير المسؤول والاستفزازي لهذه الدول الثلاث .

وقال إن عقد جلسة مغلقة لمجلس الامن حول البرنامج النووي الايراني، تفتقد الى اي تبرير فني وحقوقي وتعد اجراء استفزازيا وسياسيا في اطار التوجهات الامريكية الاحادية والمثيرة للتصعيد.

وأضاف أن امتثال الدول الاوروبية الثلاث للمطلب الامريكي غير المبرر لعقد جلسة لمجلس الامن هو بمنزلة مواكبة للطرف الذي انسحب من الاتفاق النووي بصورة احادية وغير قانونية وانتهك بشكل صارخ القرار رقم 2231 لمجلس الامن لعام 2018 وتسبب بالتطورات التالية غير المرجوة المتعلقة بهذه الوثيقة.

وأكد سفراء الدول الثلاث أنهم سينقلون الوضع إلى عواصم بلدانهم.