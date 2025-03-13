جدول ترتيب الدوري بعد تعادل بيراميدز والمصري

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انتهت مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز باستثناء مواجهة طلائع الجيش مع الإسماعيلي التي ستلعب غدا الخميس.

ويلعب طلائع الجيش مع الإسماعيلي مساء الغد الخميس، على استاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت هذه الجولة عدم إقامة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري حيث اعترض الفريق الأحمر على تعيين حكام مصريين وطالب بضرورة وجود حكام أجانب.

كما تعادل فريق بيراميدز مع المصري البورسعيدي بدون أهداف في لقاء أقيم على استاد السويس الجديد.

وجاء ترتيب أول 5 أندية بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي:

1- بيراميدز.. برصيد 43 نقطة.

2- الأهلي.. برصيد 39 نقطة.

3- الزمالك.. برصيد 32 نقطة.

4- المصري.. برصيد 31 نقطة.

5- البنك الأهلي.. برصيد 29 نقطة.