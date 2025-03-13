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كشف الهلال السوداني عن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق الأجنبي، قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التنواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابة السنغالي إيمي تندينج بالتواء في الكاحل وحاجته للراحة لمدة 10 أيام.

وإصابة الجناح المالي أداما كوليبالي على مستوى عضلات أسفل البطن والحوض، ومن المقرر أن يخضع كوليبالي لجلسات علاج وتأهيل، على أن يراقب الطاقم الطبي لنادي الهلال مدى استجابته للعلاج خلال المرحلة القادمة، ومن ثم تحديد فترة غيابه.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي يوم 1 أبريل في ذهاب ربع النهائي على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في موريتانيا بعد أن رفض كاف استضافة المباراة على ملعب شهداء بنينا في ليبيا بسبب البث التليفزيوني.

وأعلن الهلال خوضه معسكرا مغلقا في تونس حتى موعد مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.