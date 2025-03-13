ترامب: آمل أن توافق روسيا على وقف إطلاق النار مثل أوكرانيا

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن أمله في أن توافق روسيا على اتفاق وقف إطلاق النار كما فعلت أوكرانيا.

جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب، إن الرئيس الروسي أدلى بتصريحات تبعث الأمل فيما يخص وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه سيتحدث إليه في وقت قريب.

وأشار إلى موافقة أوكرانيا على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً.

وذكر الرئيس الأمريكي، أن ممثله الخاص ستيف ويتكوف، أجرى محادثات حول وقف إطلاق النار في موسكو اليوم، وأن هذه المحادثات تسير على محمل الجد وأنه متفائل بشأنها، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "إذا لم ترغب روسيا في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، فسيكون ذلك بمثابة خيبة أمل للعالم أجمع".

وأضاف ترامب أنه تحدث مع الأوكرانيين بشأن الأراضي التي ستحتفظ بها روسيا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت شفافة بشأن هذه المسألة.

وتابع: "كان من الممكن أن تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة. لقد كسرنا حالة الجمود، ولا أعتقد أن روسيا ستهاجم حلفاء آخرين، وسأضمن عدم حدوث ذلك".

والثلاثاء، شهدت مدينة جدة السعودية انطلاق محادثات أمريكية أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وعقبها أعلن الإعلام السعودي الرسمي موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مع روسيا يستمر لمدة شهر.