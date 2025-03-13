متحدث الحكومة: طرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد عيد الفطر

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن طرح الدولة لـ 400 ألف وحدة سكنية تشمل مختلف الشرائح الاجتماعية، من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إلى إجراء عملية حصر شاملة من جانب وزارة الإسكان وجميع الجهات المساهمة في مشروعات الإسكان لكافة الوحدات التي يمكن طرحها خلال الفترة المقبلة؛ بهدف توفير السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ونوه إلى الإعلان عن تفاصيل الوحدات كافة وشروط التقديم عليها بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنها فرصة كبيرة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الميزة الكبيرة في هذه الوحدات تتمثل في أن بعضها مبني بالفعل وجاهز للتسليم الفوري، والبعض الآخر سينتهي على أقصى تقدير خلال عامين، وذلك على خلاف وحدات السوق العقاري.

وشدد أن التفاصيل المتعلقة بالأسعار ستعلن بعد عيد الفطر المبارك؛ لكن بشكل عام ستكون هناك مراعاة في الأسعار والتقسيط لمحدودي ومتوسطي الدخل.