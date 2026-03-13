تبرز الصوفية كمنهج روحي إسلامي يسعى إلى تزكية النفس من الشرور، والزهد في الحياة المادية، وتوجيه الحب كله نحو الله. لا تقوم الصوفية على منطلق حب المكافأة الإلهية أو الخوف من العقاب، بقدر ما تؤسس لمفهوم الحب الإلهي الخالص، دون انتظار أي شيء آخر.

وقد تبدو الصوفية عند البعض أمرا ملتبسا؛ فعلى مدار التاريخ تأثرت وأثرت بحركة الزمن، وبالأحوال الاجتماعية والنفسية لمن اعتنقوا هذا الطريق.

ومع مرور الوقت تطور الاعتقاد البسيط القائم على السعي إلى صفاء النفس، إلى طرق وأتباع وأوراد، ثم تشعب ذلك كله وتفرع، حتى أضحت الصوفية في بعض الأحيان ملتبسة، وربما حتى على بعض أصحابها أنفسهم.

وفي محاولة لفهم التصوف، يصبح من الضروري التفرقة بين الصوفية كفكر، وبين الطرق الصوفية؛ فالفكر الصوفي هو الأصل، أما الطرق فهي روافده وتجلياته.

ومن هنا يبرز كتاب "البحث عن السعادة: رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة" للكاتبة والروائية ريم بسيوني، الصادر عن دار المعارف، بوصفه مرجعا مهما يمكن العودة إليه لفهم هذا العالم المعقد.

يناقش الكتاب مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا، من خلال رحلة تاريخية وفكرية عبر التصوف منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي. وهي رحلة تهتم أساسا بالفكر الصوفي ذاته، لا بالطرق الصوفية، إذ يغوص الكتاب في عقل المتصوف وتجربته الداخلية، محاولا فهم كيف يفكر، وكيف يرى العالم.

ويركز الكتاب على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته في البحث عن مقام الرضا، وهو المقام الذي يراه كثير من المتصوفة ذروة الطريق الروحي.

وللوصول إلى هذا المقام يحتاج الإنسان إلى جهاد نفس طويل ومستمر؛ فالرضا عند المتصوفة يشبه نوعا من الحرية داخل عالم محدود بالزمان والمكان، عالم يبدو في نظرهم أقرب إلى سجن مؤقت، ومن هنا يصبح الرضا تحررا جزئيا من هذا السجن.

لكن كيف يحدث هذا التحرر؟ وما الرحلة التي يخوضها المتصوف داخل نفسه؟ وما حقيقة الصوفية ولغتها؟ وهل هناك خطوات يمكن للإنسان أن يتبعها في طريق البحث عن السعادة؟

يستطيع القارئ أن يسبح عبر صفحات الكتاب مستعينا بالأمثلة التي تقدمها الكاتبة، ليتأمل فكرة الرضا بعد البلاء هل يمكن أن يرضى الإنسان وهو يتعرض للظلم، أو الفقد، أو الفقر، أو المرض؟ وما سر السعادة الذي تحدث عنه المتصوفة؟ هنا يصبح الحديث عن الصبر والبلاء عند علماء التصوف مدخلا لفهم ذلك الخلق العظيم الذي يقود في النهاية إلى نوع من التحرر في الحياة.

يبدأ الكتاب بتعريف الصوفية نفسها، وتوضيح الفارق بين الفكر الصوفي وما تفرع عنه لاحقا من طرق وطوائف، ويأتي هذا الشرح بلغة سلسة واضحة، تبتعد عن التعقيد.

ثم تمضي الكاتبة في الغوص داخل الفكر الصوفي، فتتناول قيم التسامح والعلم فيه، قبل أن تنتقل إلى تحليل الأسباب الدينية والسياسية والاجتماعية التي أسهمت في ظهور التصوف.

وتعود الكاتبة مرة أخرى للتأكيد على التفرقة بين الفكر الصوفي من جهة، والطرق والطوائف الصوفية من جهة أخرى؛ فهي تسعى إلى تتبع التصوف من منبعه الأول، لا من فروعه اللاحقة، وهي في ذلك لا تهاجم الطرق الصوفية، لكنها تميل بوضوح إلى الانحياز للفكر الصوفي نفسه.

ويناقش الكتاب كذلك التصوف الروحي في صورته الأولى، حيث الولاية والكرامات الحقيقية تكمن في الذكر وصفاء القلب، لا في المشي على الماء أو غيره من المعجزات الخارقة.

كما يطرح فكرة أن الإنسان يمكنه أن يجد طريقه إلى الله دون الارتباط الكامل بشيخ بعينه، فيتعلم ويجتهد ويستفيد من تجارب من سبقوه، دون أن يصبح الطريق حكرًا على شخص واحد.

ويتطرق الكتاب أيضا إلى اللغة الصوفية التي ميزت كتابات المتصوفة، وهي لغة رمزية تحتمل التأويل، وكانت في كثير من الأحيان سببا في تعرض أصحابها للاضطهاد والتنكيل عبر التاريخ.

وتستعرض ريم بسيوني في كتابها رحلات عدد من كبار المتصوفة الذين تركوا أثرا عميقا في الفكر الصوفي، مثل رابعة العدوية التي تعد رائدة فكرة العشق الإلهي في التصوف الإسلامي.

كما تفرد الكاتبة مساحة واسعة لأبي حامد الغزالي، أحد أهم المفكرين والفلاسفة في التراث الإسلامي وربما العالمي، والذي تعد رحلته في البحث عن الرضا من أكثر الرحلات الفكرية والروحية ثراء. فالغزالي، الذي لم تحقق له المناصب والجاه ما كان يبحث عنه من طمأنينة، وجد في الزهد والتقرب إلى الله طريقا آخر للسعادة.

ويبدو هذا الجزء من الكتاب بمثابة تطبيق عملي لفكرة التخلي عن مغريات الدنيا في سبيل البحث عن الرضا، حيث نرى إنسانا عاديا يسير في طريق الطموح والسلطة، ثم يتراجع ليبدأ رحلة مختلفة في البحث عن المعنى الحقيقي.

كما تتناول الكاتبة أعلاما كبارا في التصوف مثل الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، وابن عطاء الله السكندري صاحب "الحكم العطائية"، وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، وعبد القادر الجيلاني، وأبي الحسن الشاذلي.

في النهاية يمكن القول إن الكتاب يقدم لقارئه رسالة واضحة، تعتمد على منهج علمي يسعى إلى الفهم الأعمق للتصوف، مفادها أن الطريق إلى السعادة قد يكون طويلا وشاقا، لكنه يظل ممكنا.