مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير

لقي مسلحان اثنان حتفهما إثر اندلاع اشتباكات، اليوم السبت، مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "شوبيان" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن قوات الأمن شنت عمليات بحث عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى قيام المسلحين بإطلاق النيران على القوات واندلاع الاشتباكات بين الجانبين، مشيرة إلى أن عمليات البحث جارية عن ثلاثة مسلحين يعتقد أنهم لا زالوا متواجدين في المنطقة.

يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".