 الأوقاف تفتتح 37 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة - بوابة الشروق
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الأوقاف تفتتح 37 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 6:22 م

تفتتح وزارة الأوقاف (35) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (37) مسجدًا، وذلك يوم الجمعة القادم المقبل.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء - إن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وقالت الوزارة إن المساجد كالتالي: 14 مسجدا بمحافظة الشرقية، و8 مساجد بمحافظة أسيوط، و5 مساجد بمحافظة مطروح، و4 مساجد بالفيوم، ومسجدين بكل من محافظة القليوبية منهما مسجد صيانة وترميم ومسجدين بمحافظة دمياط منهما مسجد صيانة وترميم، ومسجد واحد بكل محافظة من محافظات كفر الشيخ وجنوب سيناء.

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