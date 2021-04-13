كبير المفاوضين الإيرانيين يعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

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أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية عباس عراقجي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وقال عراقجي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن: "بلاده ستبلغ المنظمة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من الغد".

يأتي ذلك، عقب أيام من تعرض منشأة نطنز النووية الإيرانية لهجوم، حملت طهران مسؤوليته لإسرائيل.

وأكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، أن تخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز" لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد دعا في -وقت سابق اليوم - طهران وكافة أطراف الاتفاق النووي للالتزام بالاتفاق وتطبيق القرار دوليا.