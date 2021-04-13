مدرب الزمالك: جاهزون لمواجهة الحدود رغم الغيابات

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أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء باستاد السويس في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وشدد عبدالمقصود على أن الزمالك جاهز للمباراة رغم الغيابات الموجودة في صفوف الفريق بسبب الإيقافات، مضيفا أن الزمالك يمتلك مجوعة متميزة من اللاعبين.

وأضاف عبد المقصود أن مباريات الكأس لها حسابات خاصة.. موضحا أن الزمالك يتطلع للفوز في المباراة والتأهل للدور التالي من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بالسويس استعدادا للقاء حرس الحدود.