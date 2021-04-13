محمد فراج: أجسد شخصية شيخ ملتزم دينيا ومحامي دولي في «لعبة نيوتن»

قال الفنان محمد فراج، إن مسلسل «لعبة نيوتن» بدأ العمل فيه في أواخر عام 2019، وكان من المفترض عرضه بالموسم الرمضاني الماضي، موضحًا أنه تم تصوير العديد من مشاهده بالخرج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أن المسلسل كان بحاجة إلى كثير من التحضير خاصة لظروف تصوير مشاهد منه بالخارج، مشيرًا إلى تقديمه شخصية جديدة تمامًا ولأول مرة وهو دور شيخ ملتزم دينيًا ويعمل محامي دولي.

وعن شعوره قبل دقائق من عرض المسلسل عبر فضائية «dmc»، أوضح أنه يشعر بالترقب ولكن نظرًا لأنه عمل أكثر من مرة مع المخرج تامر محسن فأصبح لديه شعور بالطمأنية النفسية والهدوء، ذاكرًا أنه قدم معه سابقًا مسلسلات بدون ذكر أسماء، وتحت السيطرة، وهذا المساء، وفيلم قط وفار.

وتابع: «محدش بيبقى ضامن النجاح بس مع المخرج تامر محسن بقى عندي رصيد من الطمأنينة النفسية، وماشي مطمن وسايب نفسي على الآخر طالما استمتعت عارف إني هتبسط وأنا ديما بستمتع بالمشاريع مع تامر بقى إحساس المسلسل ترقب مش خوف، وكلنا عملنا اللي علينا وزيادة».

وأوضح أن تصوير المسلسل استمر حتى أمس، لافتًا إلى أن الموسم الرمضان يشكل ضغط على المخرجين والعاملين بالمسلسلات لهذا فعند خروج لعبة نيوتن العام الماضي من الموسم الرمضان ارتاح الجميع وقدم أفضل ما عنده.

وأشار إلى أهمية التوافق والراحة النفسية بين الممثلين ليخرج العمل بالصورة الجيدة، مضيفًا «متحمس ومنتمي جدًا للعمل ومتأكد بعد مشيئة ربنا وعندي إحساس إن المسلسل هيكسر الدنيا، وهيوحشني كل يوم وكل الناس اللي فيه لحد أصغر حد».