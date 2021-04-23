 مفيدة شيحة: مدخلتش التليفزيون عشان أدور على عريس.. ومعنديش مشكلة في الزواج مرة أخرى - بوابة الشروق
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مفيدة شيحة: مدخلتش التليفزيون عشان أدور على عريس.. ومعنديش مشكلة في الزواج مرة أخرى

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 10:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 10:48 م

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إنها ليست لديها مشكلة في الزواج مرة أخرى في الوقت الحالي، مؤكدة أنه أمر وارد، بعدما كبرت ابنتها.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «سابع سما»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أنها دخلت التليفزيون وهي مطلقة، لذا كان يجب أن تثبت نفسها كمذيعة، معقبة: «مكنتش داخلة الشغلانة دي عشان أدور على عريس وأتجوز فنان أو مطرب، بل عشان أشتغل وأكون من أحسن الناس اللي هناك».

ولفتت إلى أن خيانة زوجها لها كانت بمثابة انتقام من أهلها بسبب أنهم كانوا يرفضون زواجهما، قائلة: «معتقدش كان فيه حب بينا، أنا لا عمري حبيته ومعتقدش إنه هو عمره حبني».

وأوضحت أنها تزوجت في سن صغير، لذا لم يكن الاختيار صحيحًا في هذا العمر، مضيفة أنها لا تسامح في الخيانة، سواء كانت نزوة أو علاقة.

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