حمد إبراهيم يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة سلبية

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد تجربته الودية ضد تليفونات بني سويف ضمن الاستعداد لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وكان من المفترض أن تقام مواجهة الاسماعيلي والمصري البورسعيدي الليلة في إطار الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري العام، قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب مشاركة الأخير في كأس الكونفدرالية.

وحقق الدراويش فوزًا وديًا على فريق التليفونات مساء أمس الثلاثاء بهدف نظيف أحرزه محمد الشامي على ملعب فندق ميركيور بالإسماعيلية، في إطار برنامجه الجديد بعد تأجيل لقاء المصري البورسعيدي.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدا الخميس في التاسعة مساءً استعدادًا لملاقاة إيسترن كومباني يوم 18 أبريل الحالي، في إطار الجولة الـ 15 من عمر المسابقة المحلية، وذلك على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.