الرئيس اللبناني يبحث مع سفير السعودية العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان السفير وليد البخاري، العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها وتفعيلها في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون لسفير السعودية اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا.

وخلال اللقاء نقل السفير السعودي، للرئيس عون التهاني بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، كما أكد السفير البخاري على دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وعرض السفير السعودي، على رئيس الجمهورية اللبناني، آلية عمل الصندوق السعودي - الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.