روسيا: مستعدون لبيع النفط ومنتجاته للدول الصديقة بأي نطاق سعري

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا بإمكانها زيادة استهلاكها من النفط والغاز والفحم في السوق المحلية، موضحًا أنها «في الوقت نفسه، تكثف الإمدادات إلى مناطق أخرى من العالم (عوضا عن أوروبا)».

وأوضح بوتين، اليوم الأربعاء، في اجتماع بشأن تنمية القطب الشمالي، أن «هناك فرصًا وخيارات بديلة ونوافذ جديدة من الفرص تفتح لموسكو»، مضيفًا: «فبالنسبة للنفط والغاز والفحم الروسي، فسنكون قادرين على زيادة استهلاكهم في السوق المحلية».

وأردف: «يجب العمل على تحفيز عمليات المعالجة العميقة لمادة الفحم، وكذلك زيادة العرض من موارد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم، حيث هناك حاجة حقيقية إليها»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأكد «بوتين» على أن «جميع الفرص المتاحة يتم استغلالها لحل هذه المشكلة، بما في ذلك تطوير ممرات النقل، ومن ضمنها ممر خط العرض الشمالي للسكك الحديدية».

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، إنه «من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، لكن من الصعب التنبؤ بالتطورات في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي».

وأضاف شولجينوف، في مقابلة مع صحيفة «أزفستيا»، تعليقا على موضوع أسعار النفط في حال رفضت أوروبا استيراد البترول من روسيا: «نحن مستعدون لبيع النفط ومنتجاته لدول صديقة بأي نطاق سعري».